Президент Польши отменил марш против насилия и объявил день похорон мэра Гданьска траурным

В украинском консульстве в польском Гданьске отметили, что не владеют информацией, продолжаются ли поиски украинского моряка, пропавшего возле берегов Польши.

Марш против насилия, который был запланирован в Гданьске на 15 января, отменен. Об этом после встречи с представителями фракций Сейма вечером 14 января заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает его пресс-служба.

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Президент отметил, что выдвинул инициативу провести шествие до того, как стало известно о смерти мэра Гданьска Павла Адамовича, раненного во время благотворительного концерта 13 января. Сейчас организация властями каких-либо маршей выглядела бы неуместной, тем более, что семья покойного хотела бы как можно меньше политизировать ситуацию, сказал Дуда.

При этом, по его словам, никто не будет чинить препятствия гражданам, если они соберутся на акции солидарности и памяти.

Дуда добавил, что если родные Адамовича не будут против, хотел бы посетить церемонию похорон.

Дата погребения Адамовича еще уточняется. Этот день, по заявлению президента, будет объявлен траурным в стране.

Как сообщал УНИАН, 13 января на благотворительном концерте в Гданьске 27-летний мужчина ударил стоявшего на сцене Адамовича острым предметом.

Мэра госпитализировали. Нападавшего, который не пытался скрыться, задержали. В полиции сообщили, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности, у него ранее были диагностированы психические расстройства.