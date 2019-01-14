Дуда инициирует марш против ненависти после нападения на мэра Гданьска
Президент Польши Анджей Дуда после ножевой атаки на мэра Гданьска инициирует проведение марша против насилия и ненависти.
Как сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спихальський, для обсуждения инициативы Дуда в понедельник пригласил в Президентский дворец представителей всех парламентских партий, информирует "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.
Читайте такжеНападение на мэра Гданьска: в полиции рассказали о злоумышленнике
"Встреча состоится сегодня в 16:00, а сам марш завтра в Гданьске", - сообщил представитель президента.
Во встрече с президентом Дудой также примут участие премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава министерства внутренних дел и управления Йоахим Брудзинский.
Ранее сообщалось, что мэра польского Гданьска Павла Адамовича госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта.