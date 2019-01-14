Дуда инициирует марш против ненависти после нападения на мэра Гданьска

Врачи смогли восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта.

Президент Польши Анджей Дуда после ножевой атаки на мэра Гданьска инициирует проведение марша против насилия и ненависти.

Как сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спихальський, для обсуждения инициативы Дуда в понедельник пригласил в Президентский дворец представителей всех парламентских партий, информирует "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

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"Встреча состоится сегодня в 16:00, а сам марш завтра в Гданьске", - сообщил представитель президента.

Во встрече с президентом Дудой также примут участие премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава министерства внутренних дел и управления Йоахим Брудзинский.

Ранее сообщалось, что мэра польского Гданьска Павла Адамовича госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта.