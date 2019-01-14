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Дуда инициирует марш против ненависти после нападения на мэра Гданьска

15:05, 14 января 2019
Мир
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Мэра польского Гданьска ударили ножом во время благотворительного концерта / фото УНИАН

Как сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спихальський, для обсуждения инициативы Дуда в понедельник пригласил в Президентский дворец представителей всех парламентских партий, информирует "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

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"Встреча состоится сегодня в 16:00, а сам марш завтра в Гданьске", - сообщил представитель президента.

Во встрече с президентом Дудой также примут участие премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава министерства внутренних дел и управления Йоахим Брудзинский.

Ранее сообщалось, что мэра польского Гданьска Павла Адамовича госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта.

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Теги: #Польша#нападение#марш