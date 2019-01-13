Взрыв в Париже: найдено тело четвертой жертвы

Жертвами взрыва стали также испанская туристка и двое пожарных. Кроме того, полсотни людей получили ранения, десять из них в тяжелом состоянии.

В результате спасательно-поисковой операции в Париже, которая продолжалась сутки, было найдено тело четвертой из жертв взрыва в здании, где произошла утечка газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Утром в воскресенье три десятка сотрудников чрезвычайных служб Парижа буквально по кирпичику разбирали завалы, чтобы найти человека, который считался пропавшим без вести.

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Жертвами взрыва стали также испанская туристка и двое пожарных. Кроме того, полсотни людей получили ранения, десять из них в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в субботу около 9.00 в девятом округе Парижа. В результате загорелась пекарня. Были выбиты стекла в соседних домах. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.