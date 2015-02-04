В Ницце после нападения на военных ввели высший уровень террористической угрозы

Наивысший уровень угрозы теракта введен в среду на территории департамента Приморские Альпы на юго-востоке Франции, после того как в минувший вторник в Ницце было совершено нападение на военный патруль. О такой мере объявил премьер-министр республики Манюэль Вальс, выступая на заседании Национального собрания, передает ТАСС.

"Учитывая особую обстановку, которая сложилась в городе Ницца, я принял решение повысить там антитеррористический режим "Вижипират" до уровня угрозы теракта, поскольку необходимо, чтобы там были развернуты все силы и средства", - сказал глава правительства, напомнив, что аналогичные меры в парижском регионе действуют уже месяц.

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Вооруженный ножом мужчина, напавший на военный патруль в Ницце, сумел нанести ранения трем военнослужащим, охранявшим здание местного еврейского культурного центра. Он был задержан при попытке бегства и помещен под стражу. Злоумышленником оказался исламист Муса Кулибали, совершивший этот поступок "под влиянием радикализации своих исламистских воззрений", сообщил глава МВД Франции Бернар Казнёв.

Военные патрули находятся на улицах Франции в рамках общенационального антитеррористического плана "Вижипират". После январских терактов в Париже армия и правоохранительные органы были приведены в состояние повышенной готовности.

В общей сложности для обеспечения безопасности в стране мобилизованы 10,5 тыс военнослужащих. В первую очередь патрули размещаются в местах массового скопления людей, на крупнейших транспортных узлах и около религиозных и культурных центров евреев и мусульман.