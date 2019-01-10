"Пустая трата времени": Трамп ушел со встречи с демократами во время переговоров по "шатдауну"

Во время встречи обсуждалось возобновление финансирования работы правительства страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он покинул встречу со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером после того, как они отказались согласовывать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом он написал в своем твиттере.

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Президент подчеркнул, что встреча с Шумером и Пелоси была «пустой тратой времени». Трамп отметил, что получил отрицательный ответ от Пелоси, когда спросил ее, согласуют ли демократы бюджет на стену, если он «срочно» пересмотрит бюджет.

«Я сказал пока-пока, больше ничего не работает!» — заключил Трамп.

Ранее лидеры демократов призвали Трампа остановить шатдаун.