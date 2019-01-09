Трамп заявил об «огромной» поддержке стены с Мексикой
22:56, 09 января 2019Мир
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Трамп отправился на встречу с республиканцами в сенате США.
Дональд Трамп / Facebook/White House
Президент США Дональд Трамп заявил об «огромной» поддержке его проекта строительства стены на границе с Мексикой.
В среду, 9 января, президент отправился на встречу с республиканцами в сенате США. Об этом сообщает Associated Press.
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Отвечая на вопрос о том, сколько может продлиться закрытие федеральных учреждений в стране, Трамп заявил: «столько, сколько будет нужно».
Ранее обращение Трампа к нации назвали провалом.
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