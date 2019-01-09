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Трамп заявил об «огромной» поддержке стены с Мексикой

22:56, 09 января 2019
Мир
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Дональд Трамп / Facebook/White House

В среду, 9 января, президент отправился на встречу с республиканцами в сенате США. Об этом сообщает Associated Press.

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Отвечая на вопрос о том, сколько может продлиться закрытие федеральных учреждений в стране, Трамп заявил: «столько, сколько будет нужно».

Ранее обращение Трампа к нации назвали провалом.

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Теги: #Мексика#Дональд Трамп