Террорист Гиркин призывает к массовым акциям протеста в Москве (видео)

Стрелков анонсировал акции на 19 и 20 января.

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) выступил против возможной передачи Японии островов Южных Курил.

Экс-боевик намерен устроить в Москве массовые протесты, заявил он в своем блоге.

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"Как и было обещано, мы приступаем к организации акций протеста. Будут ли они по-настоящему массовыми - зависит не только от нас, но и от всех, до кого дойдет наш призыв. На 19-е и 20-е завтра утром будут поданы заявки на проведение митинга", - заявил Стрелков.

"Если митинг не будет санкционирован - то все равно соберем протестную акцию в рамках народного схода. С участием всех организаторов", - добавил он.

Ранее Гиркин провел одиночный пикет у здания Министерства иностранных дел России против передачи южных Курильских островов Японии.