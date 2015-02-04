Die Presse: Почему Ципрас нарушает свое обещание

Об этом пишет Михаэль Лачински в статье под названием «Почему Ципрас нарушает свое обещание», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Для тех греческих избирателей, которые 25 января избрали Алексиса Ципраса на пост премьер-министра, главным образом, из-за его обещания радикально сократить греческий долг, вчерашний день стал неприятным сюрпризом: в газете «Financial Times», ведущем СМИ среди сторонников левой популистской греческой партии «СИРИЗА», которые не принадлежат к международной бизнес-элите, министр финансов правительства Ципраса, Янис Варуфакис, объявил о переломном моменте: Афины больше не будут добиваться частичного списания долга, сказал Варуфакис, но вместо этого будут вести переговоры о реструктуризации греческого долга. Призрак «Грексита», хаотического выхода Греции из валютного союза с непредсказуемыми последствиями для еврозоны, таким образом, (по крайней мере, временно) устранен.

Эксперты согласны, что долги Греции превышают предел допустимого. В 2009 году Афины с коэффициентом задолженности почти 130 процентов годового объема производства оказались в глубоком кризисе, в этом году, государственный долг, по оценкам, составит почти 170 процентов ВВП. Более 320 миллиардов евро Греция должна кредиторам за рубежом - 172 млрд из которых – так называемой Тройке (Комиссия ЕС, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), которая в разгар кризиса предоставила Афинам пакет помощи. Эта программа закончится в конце февраля - и вот где начинаются проблемы, потому что предложение Тройки было связано с требованиями жесткой экономии и реформ, которые многие греки считают причиной депрессии и массовой безработицы. Отсюда и успех Ципраса на выборах, который обещал покончить с ненавистной Тройкой и сократить долг.

Призыв к списанию долга был, во-первых, популистским – поскольку из-за тяжелой ситуации обслуживание долга Греции отсрочено на долгие годы – и, во-вторых, политически опасным. Потому что он привел к столкновению Афин с ЕС, кредиторами из Северной Европы (особенно с Германией) и правительствами Испании, Португалии и Ирландии, которые не хотели признавать, что Греция давит на те обязательства, которые их страны должны были выполнять, когда обратились за помощью в Брюссель и Франкфурт.

Нет роста, нет обслуживания долга

Кстати, о Франкфурте: смене мнения Ципраса, вероятно, способствовала также и угроза ЕЦБ, перекрыть греческим банкам деньги из Европы, если Афины отвернутся от своих европейских помощников. На финансовых рынках Греция в любом случае не может занимать деньги, потому что инвесторы не уверены и требуют слишком высоких процентных ставок. Отсюда предложение компромисса от Варуфакиса.

Его предложение заключается в том, что Афины преобразуют свои обязательства перед международными кредиторами в облигации, доходность которых будет связана с экономическим ростом. То есть: чем сильнее растет греческая экономика, тем больше денег она возвращает. Те греческие долговые обязательства, которые находятся у ЕЦБ, Варуфакис хочет заменить на облигации с неограниченным сроком. В таком случае Афины должны будут платить только проценты, и будут выплачивать долги не в определенное время – а в далеком будущем, когда Греция будет процветать и номинальный долг растает из-за инфляции. Также и в вопросе профицита бюджета Ципрас ставит на снисхождение: мы рассчитываем на ежегодный прирост от одного до полутора процентов ВВП, сказал Варуфакис - Тройка до сих пор была мало амбициозна.

В среду президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер принимал Ципраса подчеркнуто дружелюбно. Новый Премьер-министр Греции после встречи с Юнкером встретится также с главой Европейского Совета Дональдом Туском. На обеих встречах речь пойдет о дальнейшем развитии Греции, финансовой и бюджетной политике.

Глава Еврокомиссии заранее предупредил греческого премьера о преувеличенных требованиях: «Никто не будет все менять из-за результатов выборов». В Берлине, канцлер Германии Ангела Меркель тянет время. Никто не будет комментировать сообщения СМИ, они ждут официальных предложений от Афин. Менее сдержанно ведет себя В.Файман: никакого сокращения долга, но продление сроков вполне возможно, это можно услышать от государственной канцелярии в Вене. В общем, по мнению Файмана, Тройка не сыграла «никакой значительной роли» в Греции.