Число жертв катастрофы самолета в Тайване возросло до 19 человек

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Синьхуа.

24 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Также сообщается, что спасателям удалось достать «черный ящик» самолета ATR-72.

Буквально через минуту после того, как самолет взлетел, пилот судна начал посылать сигналы о неполадках. Через две минуты после начала полета диспетчер потерял связь с экипажем.

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Глава TransAsia Airways Питер Чен уже выразил свои соболезнования семьям погибших.

Напомним, самолет ATR-72 компании TransAsia Airways утром 4 февраля при взлете задел крылом эстакаду в окрестностях Тайбэя и рухнул в реку, которая находится рядом с ней. Всего на борту находились 58 человек.