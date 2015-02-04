Опубликовано видео падения самолета в Тайване – лайнер чуть не снес эстакаду

12:28, 04 февраля 2015
Мир
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Момент аварии зафиксировали видеорегистраторы нескольких автомобилей, проезжавших в это время по мосту. 

Скриншот

Турбовинтовой самолет ATR 72-600, на борту которого находилось 58 человек (включая пассажиров и членов экипажа), упал в реку недалеко от столицы Тайбэя через несколько минут после взлета из аэропорта, задев крылом автомобильную эстакаду и машину такси на ней.

В результате крушения погибли, по последним данным, 19 человек. Еще несколько десятков пока считаются пропавшими без вести.

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