Опубликовано видео падения самолета в Тайване – лайнер чуть не снес эстакаду

Турбовинтовой самолет ATR 72-600, на борту которого находилось 58 человек (включая пассажиров и членов экипажа), упал в реку недалеко от столицы Тайбэя через несколько минут после взлета из аэропорта, задев крылом автомобильную эстакаду и машину такси на ней.

В результате крушения погибли, по последним данным, 19 человек. Еще несколько десятков пока считаются пропавшими без вести.