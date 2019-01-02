Обвал дома в Магнитогорске: количество жертв возросло до 16 человек

Спасатели достали из-под завалов тела ещё двух женщин.

В результате обрушения части жилого дома в российском Магнитогорске, по последним данным, погибло 16 человек.

Об этом сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на данные МЧС РФ по Челябинской области.

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"Извлечены тела 15-го и 16-го погибших. Это женщины", - сказал представитель МЧС.

Судьба ещё более двух десятков человек остается неизвестной.

Как сообщал УНИАН, Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.

2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.

По данным МЧС РФ в списке пропавших без вести числится уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова. Как сообщили в МИД Украины, в настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.