Каталония не откажется от идеи независимости и в 2019 году

Соответствующее пожелание высказал председатель каталонского женералитета.

Председатель каталонского женералитета Ким Торра призвал сторонников независимости объединиться и бороться с несправедливостью в 2019 году.

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Соответствующее пожелание Торра озвучил в новогоднем послании в эфире каталонского телевидения, передает Анадолу. Глава каталонского женералитета выразил надежду на то, что 2019 год станет годом восстановления справедливости и освобождения от давления Испании.

«Каталония никогда не откажется от стремлений к независимости и настаивает на мирном и демократическом урегулировании этого вопроса»,- сказал Торра.

Глава каталонского женералитета призвал премьер-министра Испании Педро Санчеса начать «смелый,доверительный и правдивый диалог».

Кроме того, Торра обратился к международному сообществу выступить посредникам в урегулировании каталонского вопроса.

20 декабря премьер-министр Испании и лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес провел встречу с председателем каталонского женералитета Кимом Торрой.