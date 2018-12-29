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Во Франции седьмые выходные подряд продолжается акция протеста "желтых жилетов"

22:28, 29 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает Deutsche Welle, в Париже несколько сотен демонстрантов собрались возле офисов государственной телекомпании France Televisions и телеканала BFM TV.

Они выкрикивали лозунги "Fake news" и "Журналисты - коллаборационисты", протестуя против распространения якобы ложной информации о движении. Демонстранты также вновь призвали к отставке президента Эммануэля Макрона. Протестующие бросали различные предметы в стражей порядка, которые применили против них слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны.

В Марселе, по данным полиции, в акции "желтых жилетов" приняли участие около 900 человек, протестующие выкрикивали "Макрона вон".

В городе Нант возникали столкновения участников акции с правоохранителями, полиция также применила слезоточивый газ. Также протесты прошли в Лионе, Тулузе, Бордо.

Численность демонстрантов уменьшается: если на первые акции по всей стране вышли, по данным полиции, около 282 тысяч человек, то в минувшую субботу, 22 декабря, их было только до 39 тысяч. В эту субботу количество протестующих, по оценкам, еще меньше. Впрочем, лидеры протестного движения заявляют, что это связано с рождественскими и новогодними праздниками и анонсируют на январь новые демонстрации.

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В Париже планируют демонстрации и в новогоднюю ночь. Согласно данным в группах в сети Facebook, о готовности принять участие уже заявили около 8 тысяч человек. Организаторы подчеркивают, что эта акция будет "праздничной и ненасильственной".

Волна протестов во Франции началась 17 ноября из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые Макрона объявил для успокоения граждан, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро. По оценке экономистов, этот показатель составляет 15 млрд евро. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать свои акции.

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Новость в сюжете: Протесты "желтых жилетов" во Франции
Теги: #протесты#Франция