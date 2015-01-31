Во Франции пятерых россиян обвинили в связях с террористами

Власти Франции предъявили обвинения пятерым гражданам России, задержанным ранее по подозрению в подготовке теракта.

"Пятеро россиян, арестованных во Франции, обвинены в террористических связях", — говорится в сообщении агентства Bloomberg.

Ранее МИД РФ сообщил, что Франция подтвердила задержание пятерых граждан России, один из них — Зелимхан Исмаилов обвиняется в подготовке теракта. В настоящее время задержанные находятся под стражей в Безье, проводятся допросы, пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, пятеро россиян в возрасте от 26 до 44 лет подозреваются в причастности к "джихадистской ячейки вербовщиков" в небольшом городе на юге Франции, откуда уехали воевать в Сирию и Ирак несколько молодых людей, сообщил представитель из офиса прокуратуры Парижа агентству Ассошиэйтед Пресс.

По его словам, речь идет о "предварительных обвинениях криминального характера, связанных с планированием совершения террористических актов". Все подозреваемые останутся под стражей. Ранее полиция проводила допросы россиян по деятельности радикальной агентурной сети в городе Люнель. По данным следователей, по меньшей мере шестеро выходцев из этого города погибли в Ираке или Сирии за последние несколько месяцев.

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Следствие пока не увязывало деятельность подозреваемых с причастностью к январским террористическим актам в Париже, отмечает Ассошиэйтед Пресс.

Глава уголовной полиции города Монпелье Жиль Сулие 20 января заявил, что в ходе обысков была обнаружена мощная взрывчатка у одного из россиян, задержанных на юге Франции по подозрению в подготовке теракта.