Кремль признал беспрецедентное давление Запада в 2018 году

В Совбезе РФ заявили о беспрецедентном давлении на Россию в 2018 году в политико-дипломатической, международно-правовой, экономической, информационной сферах.

Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что на Россию в 2018 году оказывалось беспрецедентное давление, чтобы вынудить Москву сдать свои позиции.

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Об этом сообщает РИА «Новости». «В уходящем году на Россию оказывалось беспрецедентное давление в политико-дипломатической, международно-правовой, экономической, информационной сферах. Основной целью этого нажима было вынудить Москву сдать свои позиции на целом ряде ключевых направлений, где наше присутствие неудобно», - сказал Венедиктов.

По его словам, Россия мешает США и их союзникам проводить свою политику.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что политическое решение ввести дополнительные санкции против РФ в связи с актом агрессии в районе Керченского пролива уже принято и на уровне Европарламента, и Конгресса США.