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Размером с куриное яйцо: канадская компания нашла самый большой алмаз в Северной Америке

15:11, 18 декабря 2018
Мир
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Алмаз нашли на Северо-Западных территориях Канады / фото ddmines.com

Этот алмаз нашли на Северо-Западных территориях Канады за 215 км от Полярного круга в октябре этого года. Об этом сообщается на сайте компании.

"Цвет и текстура алмаза - это уникальный пример того пути, который проходят природные алмазы от их образования до того момента, как мы их находим", - рассказал глава компании Кайл Вашингтон.

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В этой драгоценности довольно потрясающий размер - 33,74 мм на 54,56 мм. То есть он размером с куриное яйцо. Это самый большой алмаз, который когда-либо находили в Северной Америке.

Его не будут продавать в естественном виде и уже скоро его планируют огранить и отшлифовать. В алмазодобывающей компании отметили, что в мире есть всего несколько мастеров у которых хватит квалификации, чтобы обработать этот камень.

Стоимость находки пока неизвестна.

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Теги: #Канада#алмаз