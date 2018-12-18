Размером с куриное яйцо: канадская компания нашла самый большой алмаз в Северной Америке

В этой драгоценности довольно потрясающий размер - 33,74 мм на 54,56 мм.

Канадская алмазодобывающая компания Dominion Diamond Mines нашла желтый драгоценный камень в 552 карат.

Этот алмаз нашли на Северо-Западных территориях Канады за 215 км от Полярного круга в октябре этого года. Об этом сообщается на сайте компании.

"Цвет и текстура алмаза - это уникальный пример того пути, который проходят природные алмазы от их образования до того момента, как мы их находим", - рассказал глава компании Кайл Вашингтон.

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В этой драгоценности довольно потрясающий размер - 33,74 мм на 54,56 мм. То есть он размером с куриное яйцо. Это самый большой алмаз, который когда-либо находили в Северной Америке.

Его не будут продавать в естественном виде и уже скоро его планируют огранить и отшлифовать. В алмазодобывающей компании отметили, что в мире есть всего несколько мастеров у которых хватит квалификации, чтобы обработать этот камень.

Стоимость находки пока неизвестна.