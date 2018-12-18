Wall Street Journal: Независимая церковь Украины отбирает у России влияние на украинцев

Российское правительство теряет возможность использовать религиозные и культурные связи для влияния на соседнюю страну.

На протяжении 27 лет независимости Украины единственная международно признанная православная церковь на ее территории была под контролем России. И она стала одним из столпов длительного влияния Кремля на своего «бывшего вассала».

Однако, после 4,5 года войны с российскими силами на Донбассе Украина наконец сформировала собственную национальную церковь, которую поддерживает глобальный лидер православного мира, пишет Wall Street Journal.

«Мы выходим из-под московского каблука», - сказал 67-летний пенсионер Виктор Колесников, который присоединился к нескольким тысячам людей на площади перед Софийским собором, где проходил Объединительный Собор трех украинских православных конфессий.

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Издание называет создание ПЦУ значительной победой для нынешней власти Украины, которую поддерживают США, и большим поражением для президента России Владимира Путина. Российский автократ на протяжении длительного времени использовал культурные связи и прошлое для того, чтобы удерживать Украину в сфере влияния Кремля. УПЦ Московского патриархата, которая фактически является ветвью РПЦ, поддерживала политиков, лояльных к России. А на протяжении последних лет ее священники делали размытые заявления, призывая к миру, но не обвиняя в развязывании войны Путина.

Теперь же Вселенский патриарх Варфоломей І, который считается первым среди равных лидеров православного христианства, признал автономный статус новообразованной ПЦУ. Таким образом, он закрепил еще и свой авторитет над второй в мире православной деноминацией. Хотя Москва пыталась бороться против роли Вселенского патриархата с помощью политических дрязг и денег.