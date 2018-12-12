The Guardian: Россия ведет войну против Украины из-за слабости и отсталости

Кремль видел, как его соседи сближались с Западом, получая политическую и экономическую выгоду в то время, как сам он не был способен модернизироваться.

Распространение конфликта между Украиной и Россией на Азовское море, которое прилегает к северо-восточному побережью оккупированного российскими войсками Крыма, было лишь вопросом времени.

Открыв мост через Керченский пролив в мае 2018 года, Россия постепенно пыталась взять весь регион под контроль, нанося экономический ущерб украинским портам в Мариуполе и Бердянске. Нестабильная ситуация переросла в беспрецедентный открытый акт агрессии, когда российские военные корабли протаранили украинский буксир и захватили три украинских судна вместе с моряками.

Об этом на страницах The Guardian пишет председатель комитета по иностранным делам парламента Германии Норберт Рюттген.

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«За два месяца до того, я замечал, что с ростом напряжения в Азовском море мы очень скоро можем стать свидетелями «второго Крыма», то есть очередного захвата территории. И вот это произошло. Россия фактически захватила Азовское море военной силой. Это стоит расценивать как самое свежее из целого ряда российских военных вторжений за пределами своей территории», - пишет немецкий политик.

Аннексия Крыма в марте 2014 года была переломным моментом. В тот день Россия отвернулась от самих принципов Хельсинкского соглашения от 1975 года и утвержденной в 1990 году Парижской хартии. Она нарушила границы и территориальную целостность европейской страны, а следовательно и послевоенный порядок во всей Европе. Длительному периоду мира на континенте наступил конец.

«Поэтому конфликт между Россией и Украиной нельзя назвать двусторонним. Он скорее ставит под вопрос европейский политический расклад. Победит ли верховенство закона идея о «верховенстве грубой силы»», - подчеркивает Рюттген.

Преувеличить значение войны в Украине трудно. Немецкий политик вспоминает, что когда он возглавил комитет Бундестага по иностранным делам в январе 2014 года, мир был другим. Война в Украине, кризис из-за наплыва беженцев, Brexit и напряженность в трансатлантических отношениях из-за прихода к власти Дональда Трампа в США – все это еще не произошло.

«Разбираться с российскими нарушениями международных норм стало частью моей повседневной работы. Президент Путин хочет, чтобы Россия стала альтернативной моделью для западного либерального порядка. Дестабилизация других стран и обществ стала главным принципом его внешней политики. Но стоит помнить, что Путин действует не с позиции силы, а с позиции слабости», - говорится в статье.

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Немецкий политик указывает на то, что экономические прогнозы для России очень неутешительные, а рейтинг поддержки самого Путина сокращается. Российское глубокое напряжение после "Холодной войны" происходит от потери влияния на глобальной арене, а особенно в Восточной Европе. Это было неизбежное следствие освобождения бывших республик СССР. Россия чувствует себя «загнанной в угол» и пытается задержать собственный упадок, используя последнее, что у нее есть – военную силу и контроль над доступом к энергетическим ресурсам. По мнению Рюттгена, ЕС нужно поддерживать диалог с большим восточным соседом, иначе мира в Украине не будет.

Он добавляет, что западные европейцы недооценили свою роль в том, что произошло. Ведь они «не воспринимали всерьез российские озабоченности». Немецкий политик вспоминает, как Москва нервничала из-за подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Начиная с 2004 года, Кремль видел, как его соседи сближались с Западом, получая политическую и экономическую выгоду от этого. А в это время сама Россия приходила в упадок из-за своей неспособности модернизироваться. В 2011 году Путин вместе с президентами Беларуси и Казахстана создал так называемый «Евразийский союз» в качестве альтернативы западной модели. «Потеря» Украины, которую Москва тоже хотела присоединить к этому проекту, оказалась слишком большим ударом для России.

«Я точно не пытаюсь оправдать российскую военную агрессию. Украина – суверенная страна и имеет право решать, к какому из альянсов присоединится. ЕС сделал правильно, когда поддержал этот процесс с самого начала. Но было наивным со стороны Запада считать, что Россия просто смирится с таким развитием событий», - пишет Рюттген.

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Что же делать теперь? Исключать вероятность дальнейшей российской агрессии нельзя. К примеру, Москва может решить ударить по побережью Азовского моря, чтобы проложить сухопутный коридор к оккупированному Крыму. Прежде всего, реакция ЕС должна быть скоординирована и единодушная, потому что европейская самая большая европейская сила – это единство. Военные методы даже не обсуждаются. Но все шаги, которые не переступают грань войны, должны быть учтены.

Прежде всего, Россия должна немедленно отпустить украинские корабли, захваченные в Керченском проливе, и их экипаж. Рюттген называет хорошим сигналом то, что Москва открыла Керченский пролив для украинских кораблей. Но свобода передвижения в Азовском море должна быть гарантирована навсегда. Во-вторых, Минские соглашения «должны быть быстро выполнены обеими сторонами». Без этого ЕС не сможет смягчить все введенные санкции.

Но нужно пойти дальше. В частности, Германия должна изменить отношение к сомнительному проекту «Северный поток-2». Автор признается, что он уже давно выступает против построения этой российской ГТС.

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«Северный поток-2 вряд ли можно назвать коммерческим проектом. Он имеет серьезные геополитические последствия. Почти все европейские страны уже дали разрешения на строительные работы. Этого не сделала только Дания. Поэтому остановить проект будет сложно. Как минимум Россия должна дать гарантии того, что транзит газа продолжится через территорию Украины. Тем временем, ЕС должен позаботиться, чтобы российская труба на европейской территории подчинялась правилам союза относительно конкуренции. Опять же, здесь Германия должна действовать: она должна отказаться от своего вето в намечаемой реформе газовой директивы ЕС», - говорится в статье.