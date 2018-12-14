В США умерла легендарная джазовая певица Нэнси Уилсон

В 1964 году журнал «Тайм» назвал ее наследницей Эллы Фицджеральд.

Американская джазовая певица Нэнси Уилсон скончалась на 82-ом году жизни.

Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, она умерла 13 декабря в в своем доме в Пайониртауне.

Как отмечается, причина смерти неизвестна. Нэнси Уилсон за свою музыкальную карьеру успела выпустить более 70 альбомов и получила три премии «Грэмми».

В 1964 году журнал «Тайм» назвал ее наследницей Эллы Фицджеральд.