В США умерла легендарная джазовая певица Нэнси Уилсон
13:09, 14 декабря 2018Мир
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В 1964 году журнал «Тайм» назвал ее наследницей Эллы Фицджеральд.
Умерла американская певица Нэнси Уилсон / фото из открытых источников
Американская джазовая певица Нэнси Уилсон скончалась на 82-ом году жизни.
Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, она умерла 13 декабря в в своем доме в Пайониртауне.
Как отмечается, причина смерти неизвестна. Нэнси Уилсон за свою музыкальную карьеру успела выпустить более 70 альбомов и получила три премии «Грэмми».
В 1964 году журнал «Тайм» назвал ее наследницей Эллы Фицджеральд.
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