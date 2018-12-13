Захарова выступила с угрозами в адрес работающих в России украинских дипломатов

Спикер российского МИД обеспокоена внесением двух российских дипломатов в базу "Миротворец".

В Министерстве иностранных дел РФ очередной раз выступили с угрозами в адрес дипломатов Украины в России, мотивируя это тем, что Украина не обеспечивает безопасность российских дипломатов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«Продолжает работу сайт «Миротворец» - в Киеве просто игнорируют требование международной общественности закрыть упомянутый ресурс, который в массовом сознании стал прочно ассоциироваться со списками смерти. Недавно в его базу были внесены два работающих в Украине российских дипломата – это ставит под угрозу их безопасность», - сказала Захарова.

Она призвала власти Украины строго выполнять положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части защиты сотрудников дипломатических и консульских представительств.

«Я еще раз хотела бы сказать, что мы не просто делаем эти предупреждения – у нас есть возможность отвечать на подобные вещи и это, я хочу сказать, будет сделано, если в отношении российских дипломатических представительств, в отношении дипломатов не будут предприняты меры по обеспечению их безопасности», - заявила Захарова.

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«В Киеве должны понимать, что они заигрались, и что все, что делается в отношении российских диппредставительств и российских дипломатических сотрудников, просто так с рук им не сойдет», - объявила она.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Захарова заявила, что «у российской общественности может лопнуть терпение», что приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории.

Она сказала, что российские СМИ регулярно сообщают о том, что «украинские радикалы и националисты» позволяют себе провокации против дипломатических представителей РФ.

«У меня только один вопрос: в Украине вообще понимают, что в какой-то момент у российской общественности может лопнуть терпение?» - вопросила Захарова.

Она добавила, что украинские дипломаты в РФ работают, и с ними поддерживается контакт.

«Мы уважаем их, мы защищаем их, но вопрос в том, что мы все прекрасно понимаем, будучи реалистами, что у людей возникает ощущение, что есть предел любого терпения, и как бы очередные провокации, которые позволяют себе в отношении российских дипломатических объектов в Украине радикалы...», - отметила она.

«Мне кажется, в Украине должны это понимать, что, безусловно, Москва будет делать все, чтобы оставаться приверженной конвенциям о дипломатических сношениях, охранять дипломатические структуры Украины, но есть предел народному терпению. Об этом нужно помнить», - подчеркнула Захарова.