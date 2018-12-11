Голосование по Brexit должно состояться в британском парламенте до 21 января

При этом в ЕС исключают дальнейшие переговоры по соглашению о Brexit.

Голосование по выходу Великобритании из ЕС должно состояться в парламенте Великобритании до 21 января.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

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Отмечается, что Мэй провела встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и канцлером Германии Ангелой Меркель, перед тем как поехать в Брюссель для обсуждения соглашения по Brexit. Данное соглашение Мей согласовала с Брюсселем, но его не поддерживают британские депутаты.

Меркель, как сообщается со ссылкой на источники, исключила дальнейшие переговоры по Brexit.

Напомним, накануне Мэй объявила, что откладывает голосование в парламенте по выходу страны из Евросоюза.

На голосовании, изначально назначенном на 11 декабря, члены парламента должны были выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.