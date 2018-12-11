Год бессонных ночей: в США студент написал диссертацию о Ким Кардашьян и получил степень магистра

Парень проанализировал десятки новостей о Ким и на их основе написал 68 страниц о ее жизни.

Популярная звезда реалити-шоу Ким Кардашян стала главным объектом диссертации американского студента. Он назвал работу "Как Кардашян изменила мою жизнь".

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Об этом пишет Grazia Magazine. Ким Кардашян - одна из самых популярных звезд современности. Студент Кордерро Макмарри из университета Северной Аризоны решил взглянуть на успех знаменитости с научной точки зрения. Ее деятельность он избрал темой своей диссертации.

Парень проанализировал десятки новостей о Ким и на их основе написал 68 страниц о ее жизни.

"После года бессонных ночей и 68 страниц, я наконец закончил университет со степенью магистра!" - написал Кордерро в Twitter. После защиты работы Макмарри подумал о том, что хочет передать диссертацию Ким. Она ответила студенту и ждет копию работы.