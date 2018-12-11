Business Insider: Названо место, где может начаться война России против НАТО

Если Москва быстро атакует небольшую территорию на польско-литовской границе, это развяжет ей руки для оккупации стран Балтии.

Если бы Холодная война перешла в горячую стадию, НАТО пришлось бы иметь дело с угрозами в нескольких уязвимых местах. Но три страны-участницы особенно напуганы возможной атакой вблизи Сувальского коридора.

В этой точке у альянса есть около 100 километров общей границы с Беларусью с одной стороны, а с другой стороны он граничит с Калининградской областью России. А ландшафт территории преимущественно равнинный, поэтому рассчитывать на природу в планировании обороны не приходится, пишет Business Insider.

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Если танки России быстро захватят Сувальский коридор и закрепят свои позиции, они смогут отрезать Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и союзников по НАТО. Альянсу придется принять сложное решение, действительно ли стоит рисковать своими войсками для спасения балтийских стран.

Издание отмечает, что такая географическая и политическая ловушка – не что-то новое. На процесс разработки вооружений во времена Холодной войны сильно влияла ситуация в Фульдском проходе, который расположен в немецкой земле Гессен. Считалось, что это наиболее вероятный маршрут наступления СССР против Западной Европы. А во времена Второй мировой войны Франция быстро потерпела поражение не в последнюю очередь из-за того, что она рассчитывала сдерживать Германию в районе канала Альберт и реки Маас. Но нацистские войска быстро захватить Бельгию, подорвав тем самым военный бельгийско-французский альянс, который действовал до вторжения.

Однако, Сувальський коридор особенно уязвимая и важная точка. Калининградский анклав под контролем России и граничит с Балтийским морем. А Беларусь – российский «исторический» союзник. Россия может легко накопить войска с обеих сторон коридора для внезапного удара по стратегически важной территории. Она может сделать это очень быстро, оставив мало времени на предостережения.

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На бумаге НАТО обязан ответить на агрессию. Но пункт о совместной обороне был применен лишь один раз. И это произошло после терактов в США 11 сентября 2001 года. Именно поэтому американские военные, которые принимали участие в операциях в Афганистане, часто были награждены медалями НАТО. Все страны блока должны были немедленно идти на войну, потому что одна из стран-участниц потерпела вражеского удара. Но это был случай, когда жертвой агрессии стал один из сильнейших союзников. А враг был относительно слабым. У «Талибана» почти не было военно-воздушных сил и нужных военных ресурсов. Он очень быстро был разбит.

Накопить войска в Польше для контратаки против агрессора в Литве, Латвии и Эстонии будет сложно, учитывая то, что много стран-союзников захотят оставить войска на своей территории, чтобы иметь возможность защитить свои границы от России. Сама Польша может оказаться особенно нежелающей отправлять свою армию на спасение Балтии. Собственно, Варшава может указать на то, что у нее самой общие границы с Калининградской областью и Беларусью гораздо длиннее. И ей будут нужны все возможности армии, чтобы сдержать Россию от дальнейших атак.

Business Insider также напоминает о том, что Россия оказалась под международным давлением из-за невыполнения Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Ракеты «Искандер» и «Искандер-М», которые противоречат этому документу, развернуты в Калининградской области. Отсюда они угрожают кораблям США и НАТО в Балтийском море, а также союзным силам, которые попытаются отбить российскую атаку в Сувальском коридоре с юга.

Собственно, ракеты «Искандер» в Калининграде могут нанести удар по любой точке коридора. Многочисленные российские системы в области могут совершить много выстрелов, прежде чем союзники обнаружат их координаты и нанесут ответный удар. В это время российские оккупационные войска уже будут на севере коридора, захватывая страны НАТО и разворачивая оборонительные позиции против контратаки НАТО.

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Генерал Бен Ходжес, будучи командиром войск НАТО, говорил об угрозе вражеской атаки в Сувальском коридоре. Он признавал, что атака против любой из стран альянса не имеет никакого смысла. Но и российская оккупация Крыма была бессмысленной. Конечно, все эти расчеты имеют значение только в том случае, если автократ России Владимир Путин готов учудить что-то более безумное, чем похищение офицера разведки Эстонии, аннексия Крыма и вторжение в Грузию и Украину.