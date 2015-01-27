Вице-председатель ПАСЕ: Санкции против России неизбежны

Об этом в интервью “Немецкой волне” сказал заместитель председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы Алекс Фишер.

“Во время дискуссии возникло два лагеря - одни стремились быть открытыми для переговоров с Россией и продолжать переговоры, а другие требовали быть жестче к российской делегации. Здесь речь идет о том, чтобы дать Москве четкий сигнал, мы ожидаем от нее соблюдения минских соглашений. Учитывая это, есть несколько предложений. Одно из них было в докладе. Это применить часть санкций против российской делегации. К примеру, запрет на участие российских наблюдателей на выборах, запрет на представление отчетов и докладов”, - сказал Фишер.

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По его мнению, такой ход событий стал бы “обострением санкций"

"Но с другой стороны докладчик предложил оставить в России право голоса вплоть до лета. Это решение далось очень нелегко и в мониторинговом комитете его приняли лишь с незначительным перевесом голосов - 22 к 20. Кое-кто требовал лишить Россию права голоса до лета, чтобы посмотреть, как Россия будет придерживаться соглашений", - отметил вице-председатель ПАСЕ.

Он подчеркнул, что со времени, когда Россию лишили права голоса в ПАСЕ за аннексию Крыма, РФ “не сделала абсолютно ничего”, поэтому ПАСЕ следует принять новое решение.

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“Есть страны, позиция которых вполне недвусмысленая, например, Украина, Грузия, Польша, страны Балтии. В других странах дискуссии ведутся представителями различных партий. Спорят из-за деталей. Все сводится к вопросу права голоса. В остальном все, по сути, единодушны. Ясно одно: санкции неизбежны. Ясно, что Россия должна уступить своей политикой Совету Европы. Единственным аспектом нынешней дискуссии является то, мы сделаем шаг первыми к России, или будем выжидать, пока она сделает шаг первой в нашу сторону. А тогда мы могли бы отреагировать возвращением права голоса”, - рассказал Фишер.

Отметим, решение об отмене или продлении санкций в отношении российской делегации ПАСЕ должна принять 28 января.