В Лондоне тысячи людей вышли на митинг за Brexit (фото)

21:03, 09 декабря 2018
Мир
64 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеМакрон обратится к народу в связи с протестами во Франции

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Sunday Express.

Акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Участники демонстрации призвали правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самой сделки о Brexit.

Как известно, 11 декабря в парламенте состоится голосование относительно будущего соглашения Британии с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у британских парламентариев есть выбор: проголосовать за ее соглашение о выходе из ЕС, выйти из сообщества без соглашения или отказаться от Brexit вообще.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Brexit#протесты в Лондоне