Певца Льва Лещенко экстренно госпитализировали

Что стало причиной ухудшения состояния певца — пока неизвестно.

Лев Лещенко должен был принять участие в финале конкурса «На Благо Мира», однако певец так и не выступил. За кулисами Лещенко почувствовал себя неважно, артиста госпитализировали. Пока неизвестно, что именно стало причиной проблем со здоровьем 76-летнего артиста.

Об этом сообщает "СтарХит".

Отметим, что четыре года назад Льву Лещенко тоже стало плохо на сцене.

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Что решить проблемы со здоровьем, певец обратился в одну из израильских клиник. Местные врачи диагностировали у Лещенко межпозвоночную грыжу шейного отдела. Тогда артиста предупредили: в случае, если болезнь будет запущена, его может полностью парализовать. Чтобы не допустить подобного, Лев Лещенко решился на кардинальные меры — дал согласие на оперативное вмешательство. Ему удалили грыжу, а в область шейного отдела вставили имплант. Подобная процедура обошлась артисту в полтора миллиона рублей.

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