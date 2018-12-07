American Interest: Российская война против Украины касается не только украинцев

Российское поведение против соседней страны вписывается в сценарий ее более масштабной агрессии, поэтому Западу следует решительно ответить.

Реакция на российские военные действия против Украины в Азовском море и вблизи него затянулись на более чем неделю. Совет безопасности ООН и Комиссия Украина-НАТО созвали чрезвычайные заседания.

Страны-участницы западного альянса выступили с возмущенными заявлениями. А президент США Дональд Трамп размыл американский недовольство, сказав: «Нам не нравится то, что происходит в любом случае». Однако, он отменил двустороннюю встречу с автократом России Владимиром Путиным на саммите G20, связав это решение именно с российской агрессией против Украины.

Об этом на страницах American Interest пишет старший научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла Сюзан Корк совместно с сопредседателем Трансатлантической рабочей группы демократии и экс-послом США в Чехии Норманом Фисеном. Они напоминают, что пресса выпустила ряд редакционных статей. Одни из них утверждали, что Украина якобы «принадлежит к российской сфере влияния». Другие же настаивали, что страна очень важна для американской безопасности. И США должны ответить со всей силой американской дипломатии и угрозами военного ответа. Но авторы предлагают оценить ситуацию через 11 дней после событий в Керченском проливе.

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«Украинские голуби» по обе стороны Атлантики напоминают, что Украина – не член НАТО. Также правда, что украинской демократии не хватает силы пол давлением чрезвычайной коррупции и клептократии. Кое-кто утверждает, что украинский президент Петр Порошенко пытается получить выгоду от нынешнего кризиса для усиления своих политических позиций. При этом критикуется его решение ввести военное положение как чрезмерный шаг.

Авторы отмечают, что американский подход к проблеме должен базироваться на четком понимании ситуации и холодном уме. Это, по их мнению, означает, что Вашингтон должен дать понять союзникам в Европе, что Украина, прежде всего, входит в европейские интересы. Однако, призывы европейцев к более активным действиям не должны означать, что США могут умыть руки. Глубокие американские интересы тоже поставлены на кон.

Прежде всего, у Вашингтона есть постоянный интерес в единстве и жизнеспособности НАТО. А Россия снова и снова пытается испытать альянс на всех фронтах.

«Война Путина против Украины, как и все остальное, что он делает, в конечном итоге касается Америки», - пояснила эксперт по вопросам безопасности в Черноморском регионе и бывший советник президента Румынии Юлия Жожа.

«Путин оценивает российский успех американскими поражениями», - добавила она.

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Очевидно, что Украина – это часть большой головоломки. И Америка до этого времени справлялась с ними. Когда-то страна поняла, что можно образовывать альянсы с другими государствами, чтобы укреплять свою силу. Вторая мировая война, План Маршалла, Корейская война, Берлинский воздушный мост и защита Западной Европы во времена Холодной войны – все это имело одну общую черту, а именно защита американских интересов. Все эти усилия шли на пользу американской свободе, безопасности и процветанию. Такое понимание вещей вряд ли можно считать пережитком прошлого.

Наверняка теперь, после смерти бывшего президента США Джорджа Буша, будет не лишним вспомнить о его более широких взглядах на вещи. Вместе с министром обороны Джеймсом Бейкером в 1991 году он создал коалицию из 32 стран, чтобы выбить армию Саддама Хусейна из Кувейта. Войска США и Великобритании вели тяжелые бои. Но при этом Америка остро зависела от военных баз НАТО в Европе для обеспечения всей логистической поддержки включительно с поставкой боеприпасов, контролем воздушного движения и так далее. Союзники также оказали политическую легитимность.

Очень легко забыть, что операция «Буря в пустыне» на самом деле мало касалась маленького Кувейта. У Белого дома было видение и стратегия для всего Ближнего Востока и мира в те времена. Вашингтон считал неприемлемым то, что Садам Хусейн оккупировал Кувейт для укрепления своих амбиций установить гегемонию Ирака в регионе.

Те события имеют много общего с тем, что происходит сейчас, несмотря на то, что в нынешнем уравнении нет Израиля и нефти.

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«Не стоит думать, что нынешний кризис в Украине касается нескольких кораблей в Азовском море. Это лишь часть российской стратегии в духе «разделяй и властвуй», бей и беги: кибератаки против Эстонии, вторжение в Грузию, вмешательство в дела Молдовы, аннексия Крыма, заигрывание с Ираном и Сирией, вмешательство в выборы в Европе и США, нынешняя война против Украины», - пишут эксперты.

Они добавляют, что в Вашингтоне продолжаются споры, есть ли у Путина конкретная стратегия. Или может он просто оппортунист. По мнению авторов, на самом деле он оппортунист со стратегией. Когда-то американский политик Генри Джексон сравнил СССР с хитрым котом в отеле, который ищет незакрытые двери, чтобы пролезть внутрь. Путин делает то же самое. Иногда он тихонько пробирается, чтобы повлиять на выборы, а иногда – чтобы убить политического оппонента. Однако, все это не означает, что у него нет видения.

«Разве сейчас и правда нельзя заметить, что Путин хочет восстановить империю на Востоке, ослабить и разделить Европу и Запад, а также обеспечить подъем России за счет падения Америки? Было бы глупо думать, что мы можем разделить и сдержать эти амбиции», - говорится в статье.

Авторы добавляют, что гиперреалистам и неоизоляционистам стоит успокоиться. Конечно, Россия – не суперсила на подъеме, как Китай. И никто не говорит об отправке американцев на войну с россиянами в Украине. Однако, самое время отстаивать собственное видение и стратегию. И ничего не удастся добиться до тех пор, пока Запад не начнет отталкивать Кремль назад. Такие, как Владимир Путин, уважают усилия, нацеленные на их сдерживание.

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«В конкретной ситуации как можно продемонстрировать силу? Сейчас именно то время, когда нужно приложить все усилия, чтобы Украина получила возможность эффективно себя защитить. Начать стоит с существенным увеличением поставок летального оружия Киеву. Санкции должны быть расширены также: как против российских товаров, которые доставляются кораблями, так и против российских граждан, причастных к активности в море», - советуют эксперты.

Пока Запад будет думать, что все куски российской агрессии никак не связаны между собой, он будет позволять Владимиру Путину добиваться успеха в воплощении своего видения мира, в котором американская сила сокращается и рассеивается.

«Это будет мир, в котором НАТО и демократическое сообщество во главе США окажется на свалке истории. А разговоры о продвижении американских интересов почти везде станет просто пустой болтовней», - говорится в статье.