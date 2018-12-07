Без всякого официоза: Джорджа Буша-старшего похоронили в Техасе (видео)

Последнее прощание состоялось уже без журналистов – только в присутствии близких родственников и друзей.

В Америке завершилось многодневное прощание с Джорджем Бушем-старшим. 41-го президента США похоронили на территории библиотеки его имени в Техасе, говорится в сюжете ТСН.

Все живые президенты Соединенных Штатов встречаются в одном месте при двух обстоятельствах: во время инаугурации одного из них либо смерти. В вашингтонский национальный собор вместе с ними съехались со всего мира, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и принц Уэльский. В заполненный зал собора супруги Трамп заходят одними из последних. Их встречают прохладно: Обамы еще здороваются за руку, а вот Хиллари Клинтон даже не смотрит в сторону нынешнего президента, которому проиграла на выборах.

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В Америке завершилось многодневное прощание с Джорджем Бушем-старшим. 41-го президента США похоронили на территории библиотеки его имени в Техасе. Уже без журналистов, только в присутствии близких родственников и друзей. Джордж Буш-старший ушел из жизни в 94 года.

Джорджа Буша-старшего в последний раз провозят мимо Белого дома. У заборов на улицах Вашингтона сосредоточены сотни людей, один из местных художников даже успел нарисовать картину. "Большая и благородный человек, лучший отец, давайте же улыбнемся в нашем горе", - говорил в своем слове Джордж Буш-младший.

“Особое задание 41” называется рейс президентского самолета, что доставляет гроб с Бушем-старшим до его любимого Техаса. Ведь именно 41-м лидером Соединенных Штатов стал этот политик. Чрезвычайно тонкую грань между всенародным торжественным оплакиванием и навязчивым культом личности американцам каждый раз удается не переходить. Никого официально не свозят стоять в многолюдных очередях перед капитолием в Вашингтоне или перед церковью Святого Мартина в Техасе, куда приходят тысячи отдать последнюю дань уважения покойному президенту. Традиция прощаться красиво здесь выработана десятилетиями.