«Обитель зла» получит вторую жизнь - назван режиссер нового блокбастера

Специалисты уже определились с кандидатурой нового режиссера.

Представители киностудии Constantin Film решились на перезапуск ранее популярной франшизы под названием «Обитель зла».

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Об этом сообщает KinoNews. Специалисты уже определились с кандидатурой нового режиссера. Им станет Йоханнес Робертс, который работал над картиной «Синяя бездна». У режиссера есть своё виденье сценария новой картины. Уже в начале следующего года стартуют съёмки указанного фильма. К слову, актерский состав картины будет полностью изменен.

Стоит отметить, что серия фильмов «Обитель зла» имела большую популярность у зрителей. Сюжет основан на игре, которая увидела мир в 1996 году и сразу же многим пришлась по душе.