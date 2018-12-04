Politico: Россия отрывает новый кусок от Украины, а Европа молча смотрит

Реакция континента на российскую атаку в Керченском проливе была безответственной даже по наиболее умеренным европейским стандартам.

Пока западные чиновники выяснили, где на планете находится Керченский пролив, Россия устроила морскую атаку, захватив два десятка украинских моряков и их корабли. Неплохо как для воскресной прогулки.

А тем временем, в коконе Евросоюза немцы спорили по поводу того, будет ли юридически обязательным предложенное ООН соглашение о беженцах, французы ссорились из-за цены на топливо. А где были США? Они потерялись где-то в «Трамплэнде», пишет Politico.

Если до последней российской атаки и существовали какие-то сомнения относительно эффективности западных попыток поставить Москву на место, то после нее стало совершенно очевидно, что усилия заставить Владимира Путина пойти на деэскалацию в войне против Украины провалились. Никакие санкции, поддерживаемый Германией «диалог» или даже задабривание не произвели впечатление на российского автократа. Более того, ситуация стала хуже: чем наглее становится Путин, тем более беспомощным кажется Запад.

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«Если быть совсем честными, то у нас не так и много вариантов. Мы не хотим рисковать началом войны, но Путин уже ее ведет. И это выставляет нас слабыми», - сказал неназванный европейский чиновник.

Ввиду отсутствия вариантов, лидеры Европы взялись повторять заезженные заявления о важности диалога и «шагов к деэскалации с обеих сторон», как сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Последний более жестко относится к России, чем его последние предшественники. Он также призвал Москву немедленно прекратить блокаду украинских портов. Но он при этом он намекнул, что якобы обе стороны в какой-то степени виноваты. Тезис о том, что война России против Украины – это дипломатический эквивалент бытовой ссоры, очень часто возникает в репортажах европейских СМИ, а особенно немецких.

«Россия обвинила Украину в провокации», - говорил заголовок Der Spiegel на следующий день после российской атаки в Керченском проливе.

Факты же рассказывают другую историю. Если никто не признает оккупированный Крым суверенной территорией России, тогда нет оснований говорить о том, что украинские суда были в российских территориальных водах. И если бы украинские корабли следовали в Одессу и не смогли пройти Керченский пролив из-за блокады России, тогда оправдания, на которые возлагается Москва, звучат еще менее убедительно. Хотя детали таких столкновений часто трудно разглядеть в тумане момента, безответственность реакции Европы впечатляет даже по ее собственным наиболее умеренным стандартам.

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«События в Азовском море неприемлемы», - написала в Twitter комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини почти через день после российской атаки.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который ранее в этом году призвал прекратить «избиение России», вообще промолчал. А что же делали наиболее влиятельные на континенте лидеры?

«Канцлер подчеркнула на необходимости деэскалации и диалога», - сказал пресс-секретарь Ангелы Меркель после того, как немецкий канцлер провела телефонный разговор с Владимиром Путиным.

В Москве пресс-секретарь Кремля сказал, что Путин будет комментировать ситуацию только тогда, когда «увидит в этом необходимость». Но о чем говорить? В конце концов, Путин достиг своих целей. Атака против украинских кораблей не была случайной. Она стала кульминацией почти годовой стратегии по взятию под контроль Азовского моря. И Запад фактически проигнорировал этот процесс.

«Помните массовое раздражение на высшем уровне из-за российского строительства моста через Керченский пролив, которое продолжалось вопреки протестам Украины, недовольной ограничением ее торговли и доступа к Мариуполю? Нет? Это потому что никакого раздражения не было», - пишет издание.

Поэтому Путин продолжает нарушать все границы, преследуя украинские корабли в проливе и увеличивая присутствие российского флота в акватории. Опять же, Запад и не пикнет.

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Теперь Россия создала факты на местах, с которыми Европа в унизительной манере хочет разобраться с помощью диалога. Чиновники Франции и Германии предложили провести встречу в «Нормандском формате» при участии своих лидеров, а также лидеров Украины и России. И этот тот формат, который провалился и не принес никакого прогресса.