Британская разведка увеличит число агентов азиатского и африканского происхождения

Такое предложение выдвинул глава разведки Алекс Янгер, пишет ZN.ua со ссылкой на Guardian. Он объяснил, что спецслужбе необходимо более эффективно работать с террористическими группировками и отдельными, более закрытыми, группами общества.

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"Я уверен в этом. Мы должны выходить и просить этих людей начать работать с нами… Мы должны идти к тем людям, о которых мы не думали, что они могут прийти в MI6. Мы должны сделать попытку и стать отражением того общества, в котором живем", — заявил Янгер.

Эта мера, по словам руководителя MI6, изменит "представление о британских шпионах как о шикарной оксфордской элите".

"В обществе есть предубеждение, что нам нужен Дэниэл Крэйг или Дэниэл Крэйг на стероидах… У нас есть тысячи заявок от соискателей. Но нам нужен выбор из более широкого спектра людей с разными бэкграундами для того, чтобы выбрать лучших в стране", — сказал Янгер.

MI6 объявит о новой инициативе на следующей неделе. В течение следующих лет спецслужба увеличит штат на треть — примерно до 3,5 тысячи человек.