На аукционе в США продали первый экземпляр журнала Playboy с Мерлин Монро на обложке

Также ушла с молотка пишущая машинка основателя Playboy.

На аукционе Julien's Auction в Лос-Анджелесе были распроданы личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

В частности, был продан экземпляр первого выпуска издания с Мерлин Монро на обложке. Лот ушел за $31,2 тыс., сообщается в инстаграме аукциона.

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Также пишущая машинка основателя Playboy ушла с молотка за $162,5 тыс.

При этом также были проданы капитанская фуражка, смокинги и личная коллекция журналов Playboy Хефнера.

Организаторы аукциона сообщили, что все доходы с продаж пойдут в фонд Хью Хефнера в поддержку организаций, которые защищают гражданские права.