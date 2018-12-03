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На аукционе в США продали первый экземпляр журнала Playboy с Мерлин Монро на обложке

01:40, 03 декабря 2018
Мир
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Лот ушел за $31,2 тыс. / instagram Julien's Auctions

В частности, был продан экземпляр первого выпуска издания с Мерлин Монро на обложке. Лот ушел за $31,2 тыс., сообщается в инстаграме аукциона.

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Также пишущая машинка основателя Playboy ушла с молотка за $162,5 тыс.

При этом также были проданы капитанская фуражка, смокинги и личная коллекция журналов Playboy Хефнера.

Организаторы аукциона сообщили, что все доходы с продаж пойдут в фонд Хью Хефнера в поддержку организаций, которые защищают гражданские права.

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Теги: #аукцион#Playboy#Хефнер Playboy