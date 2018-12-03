На аукционе в США продали первый экземпляр журнала Playboy с Мерлин Монро на обложке
01:40, 03 декабря 2018Мир
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Также ушла с молотка пишущая машинка основателя Playboy.
Лот ушел за $31,2 тыс. / instagram Julien's Auctions
На аукционе Julien's Auction в Лос-Анджелесе были распроданы личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера.
В частности, был продан экземпляр первого выпуска издания с Мерлин Монро на обложке. Лот ушел за $31,2 тыс., сообщается в инстаграме аукциона.
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Также пишущая машинка основателя Playboy ушла с молотка за $162,5 тыс.
При этом также были проданы капитанская фуражка, смокинги и личная коллекция журналов Playboy Хефнера.
Организаторы аукциона сообщили, что все доходы с продаж пойдут в фонд Хью Хефнера в поддержку организаций, которые защищают гражданские права.
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