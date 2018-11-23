Foreign Policy: Армия США хочет вытеснить Россию из Латинской Америки

Если Пекин хочет использовать ресурсы южноамериканских стран для собственной экономики, то присутствие Москвы в регионе несет стратегический характер.

Командир Генерального штаба Военно-воздушных сил США Дэвид Голдфейн, вернувшись из Колумбии, объявил, что администрация Дональда Трампа делает шаги в направлении укрепления союзов со странами Латинской Америки.

Это нужно для противодействия росту влияния России и Китая в регионе, который граничит с США. В интервью для Foreign Policy американский военный сказал, что Колумбия, так же как и другие страны Латинской Америки, рискует потерять доступ к совместным операциям со США и союзниками, если прекратит приобретать военное оборудование у американских производителей и развернется к другим рынкам.

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«Хотя может и существует дешевое оборудование, доступное на рынке, но в какой-то момент его трудно совместить и использовать в пределах всей системы», - пояснил Голдфейн во время телефонного разговора на пути из Колумбии.

Его поездка стала частью более широких усилий Вашингтона по усилению альянсов по всей Латинской Америке в то время, когда регион оказался перед рядом серьезных угроз: от контрабанды наркотиков и терроризма до краха экономики Венесуэлы и усиления кризиса из-за наплыва беженцев. Двухдневный визит командующего ВВС США состоялся вскоре после тура министра обороны Джима Мэттиса по Южной Америке. Во время поездки Голдфейн встретился с колумбийским министром обороны, председателем штаба и генеральным командиром ВВС страны, а также выступил перед студентами Колумбийского военного колледжа.

«В вопросе Китая и России мы стараемся сотрудничать там, где это возможно, и жестко давать отпор там, где это необходимо. Мы пристально следим за их активностью в мире, но особенно мы обращаем внимание на их деятельность в Латинской Америке», - сказал Голдфейн.

Американские эксперты подтверждают, что Кремль и Пекин постепенно наращивают экономическое и военное влияние на латиноамериканские страны. Китай особенно искусен в использовании торговли и прямых экономических инвестиций для достижения своих геополитических целей. Из-за желания получить доступ к значительным запасам нефти и усилить антиамериканские настроения, Китай инвестирует большие суммы в Латинскую Америку. В случае некоторых стран региона он уже отобрал у США роль главного направления для экспорта товаров. Для Бразилии, Чили, Кубы, Перу и Уругвая крупнейший экспортный рынок теперь в КНР. Кроме того, Пекин работает с Аргентиной над созданием космической площадки в Патагонии.

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«Колумбийцы боятся, что США покинут регион, после чего появится вакуум, который заполнит кто-то другой», - пояснил аналитик Центра стратегических и международных исследований Мозес Рендон.

«Они не могут отказать Китаю, потому что он предлагает возможности и инвестиции в то время, как США не обеспечивают такого рода возможностей», - добавил он.

Россия же, тем временем, стала менее мощным игроком в регионе. Но она продает оружие странам Латинской Америки на миллиарды долларов. В отличие от Китая, который хочет воспользоваться природными ресурсами региона для собственного экономического роста, российский интерес стратегический. И Москва, и Пекин используют торговые связи для поддержки латиноамериканских режимов, которые нарушают права человека и враждебно настроены к США. В частности, такой поддержкой пользуются Венесуэла, Никарагуа и Боливия. Конечная цель таких российских и китайских усилий в том, чтобы подорвать американское влияние.

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Аналитик Heritage Foundation Ана Квинтана отметила, что рост китайского влияния в Латинской Америке вылился в то, что ряд стран в регионе теперь признают Тайвань частью коммунистического Китая. Теперь такое решение приняли Сальвадор, Коста-Рика, Панама и Доминиканская Республика.

«И Россия, и Китай хотят занять позицию, которая позволит им быть мощным брокером в Латинской Америке», - сказала эксперт.