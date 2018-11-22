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ЕС и Британия согласовали политическую декларацию об отношениях после Brexit

14:17, 22 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил в Twitter президент Европейского совета Дональд Туск, пишет Европейская правда.

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"Я только что направил 27 странам ЕС проект Политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией", - написал Туск.

"Президент Комиссии сообщил мне, что проект согласован на уровне переговорщиков и согласован в принципе на политическом уровне, и будет предметом одобрения Лидеров", - добавил он.

Проект политической декларации был представлен на прошлой неделе и вначале состоял из 7 страниц, но в ходе дальнейших переговоров и внесения правок документ увеличился до 20 страниц.

Декларацию должны одобрить лидеры стран ЕС на специальном саммите 25 ноября. На этой же встрече должны утвердить проект соглашения с условиями выхода Британии из ЕС.

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Теги: #Brexit#ЕС и Британия