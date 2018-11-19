В Мексике прошли массовые протесты против нашествия мигрантов из Центральной Америки (видео, фоторепортаж)
14:59, 19 ноября 2018Мир
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Местные жители обвиняют их в создании беспорядка.
В Мексике сотни жителей протестуют против нашествия мигрантов из Центральной Америки.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В городе Тихуана уже собралось около трех тысяч беженцев. Местные жители обвиняют их в создании беспорядка.
И призывают идти прочь. Местные и мигранты устроили потасовку на главной площади города так, что пришлось вмешаться полиции.
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