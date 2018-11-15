Макрон ответил на критику со стороны Трампа

Лидер Франции заявил, что быть союзником Америки — не значит быть ее вассалом.

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за предложения создать общеевропейскую армию.

Макрон подчеркнул важность сотрудничества с США в военной сфере. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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Однако лидер Франции заявил, что быть союзником Америки — не значит быть ее вассалом.

«Что имеет для меня значение, если честно, это то, что мы делаем вместе с американской армией», — заключил Макрон.

Он также напомнил своему коллеге, что в апреле французские, британские и американские военные провели «беспрецедентную» операцию в Сирии.