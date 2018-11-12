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В сети появился тизер-трейлер «Истории игрушек 4»

15:51, 12 ноября 2018
Мир
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Опубликован трейлер новой "Истории игрушек" / Скриншот - Disney•Pixar

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В новой части на экраны вернутся хорошо знакомые зрителям герои, такие как игрушечный ковбой Вуди и космонавт Базз Лайтер.

Режиссером фильма выступил мультипликатор Джош Кули. В США лента выйдет в прокат 21 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что кинокритики выбрали лучшие американские сценарии 21 века.  В первую десятку сценариев вошла третья часть франшизы – «История игрушек: Большой побег».

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Теги: #кино#мультфильм