В сети появился тизер-трейлер «Истории игрушек 4»
15:51, 12 ноября 2018Мир
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В новой части на экраны вернутся хорошо знакомые зрителям герои, такие как игрушечный ковбой Вуди и космонавт Базз Лайтер.
Опубликован трейлер новой "Истории игрушек" / Скриншот - Disney•Pixar
В сети опубликован первый тизер-трейлер четвертой части культового мультфильма «История игрушек» студии Pixar.
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В новой части на экраны вернутся хорошо знакомые зрителям герои, такие как игрушечный ковбой Вуди и космонавт Базз Лайтер.
Режиссером фильма выступил мультипликатор Джош Кули. В США лента выйдет в прокат 21 июня 2019 года.
Ранее сообщалось, что кинокритики выбрали лучшие американские сценарии 21 века. В первую десятку сценариев вошла третья часть франшизы – «История игрушек: Большой побег».
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