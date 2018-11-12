В Австралии задержали 50-летнюю фермершу, которая нашпиговывала клубнику иглами (видео)

Женщина работала на одной из ферм на северо-востоке страны.

В Австралии задержали 50-летнюю женщину-фермера, которую подозревают в том, что она нашпиговывала клубнику в супермаркетах иглами и булавками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как выяснилось, задержанная женщина работала на одной из ферм на северо-востоке страны. На данный момент ей предъявляют обвинения как минимум по семи пунктам. По каждому из них задержанной грозит до 10 лет тюрьмы.

Иглы в клубнике и других фруктах по всей стране начали находить еще в сентябре. Многим фермерам пришлось отозвать товар из магазинов и, даже, прекратить импортировать клубнику.

Как сообщал УНИАН, сеть австралийских супермаркетов Woolworths временно изъяла из продажи иглы для шитья после того, как их массово находили в клубники. Только за первую неделю полиции стало известно о более сотни находок в клубнике.