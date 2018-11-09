Кресло-коляску и копию диссертации Стивена Хокинга продали на аукционе

Доходы от продажи лота пойдут фонду Стивена Хокинга и английской Ассоциации болезни двигательного нейрона.

Кресло-коляску британского ученого Стивена Хокинга продали на аукционе Christieʼs за 296 тысяч фунтов стерлингов (около 390 тысяч долларов).

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Речь идет о кресле с мотором, которым Хокинг пользовался в конце 1980-х и начале 1990-х годов, передает Медуза со ссылкой на Associated Press.

Доходы от продажи лота пойдут фонду Стивена Хокинга и английской Ассоциации болезни двигательного нейрона.

Одна из пяти известных копий диссертации Хокинга 1965 года с подписью «Эта диссертация - моя оригинальная работа» была продана за почти 585 тысяч фунтов (более 760 тысяч долларов).

Ранее УНИАН сообщал, что перед аукционом одна из пяти копий докторской диссертации на тему «Свойства расширяющихся вселенных» оценивалась в сумму от $130 тыс. до $195 тыс. Стартовая цена инвалидного кресла ученого - от $13 тыс. до $19,5 тыс.

Напомним, известный физик-теоретик умер 14 марта этого года в возрасте 76 лет.