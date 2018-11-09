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Кресло-коляску и копию диссертации Стивена Хокинга продали на аукционе

05:11, 09 ноября 2018
Мир
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Кресло продали почти за 300 тысяч фунтов / REUTERS

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Речь идет о кресле с мотором, которым Хокинг пользовался в конце 1980-х и начале 1990-х годов, передает Медуза со ссылкой на Associated Press.

Доходы от продажи лота пойдут фонду Стивена Хокинга и английской Ассоциации болезни двигательного нейрона.

Одна из пяти известных копий диссертации Хокинга 1965 года с подписью «Эта диссертация - моя оригинальная работа» была продана за почти 585 тысяч фунтов (более 760 тысяч долларов).

Одна из пяти известных копий диссертации Хокинга 1965 года / REUTERS

Ранее УНИАН сообщал, что перед аукционом одна из пяти копий докторской диссертации на тему «Свойства расширяющихся вселенных» оценивалась в сумму от $130 тыс. до $195 тыс. Стартовая цена инвалидного кресла ученого - от $13 тыс. до $19,5 тыс.

Напомним, известный физик-теоретик умер 14 марта этого года в возрасте 76 лет.

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Теги: #аукцион#Стивен Хокинг