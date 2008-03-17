Польская оппозиция угрожает сорвать ратификацию Лиссабонского соглашения ЕС

Польская оппозиционная консервативная партия “Закон и Справедливость” во главе с Ярославом КАЧИНСКИМ угрожает сорвать ратификацию Лиссабонского соглашения ЕС.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver”.

По словам Я.КАЧИНСКОГО, закон о ратификации Лиссабонского соглашения должен подтверждать механизмы, которые дадут возможность Польше блокировать те или другие решения ЕС, а также неприменение Хартии фундаментальных прав, которая является составляющей нового Соглашения, на территории Польши.

По мнению польских консерваторов, сообщает издание, Хартия открывает дорогу для разрешения на аборты, эвтаназию и гей-браки.

Предусматривается, что польской парламент проведет дебаты относительно ратификации Лиссабонского соглашения 18 марта.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря лидеры 27-ми стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое Лиссабонское соглашение ЕС.

Новое соглашение стало заменой Конституции ЕС, которую не удалось одобрить из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. После провала Конституции из документа были изъяты все положения, которые вели к символическому созданию единого государства ЕС, в частности, положение о таких символах, как флаг, гимн и герб ЕС.

Новое соглашение, которое получило название Лиссабонского, вносит изменения в Соглашение о Европейском Союзе, подписанное в 1992 году в Маастрихте, и Соглашение о создании Европейского Содружества, подписанное в 1957 году в Риме.

Предусматривается, что Соглашение должно быть ратифицировано до 2009 года.

На сегодня Соглашение ратифицировали 5 стран-членов ЕС: Венгрия, Словения, Мальта, Румыния и Франция.