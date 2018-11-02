США готовы нанести киберудар по России, если она снова вмешается в выборы

Пентагон подготовил специальный план на случай, если в следующий вторник Москва решит вмешаться в голосование американцев.

США готовы начать наступательную кибератаку против России, если она осмелится напрямую вмешаться в американские среднесрочные выборы, которые пройдут в следующий вторник.

Министерство обороны и американские разведывательные службы разработали специальный план, сообщает Business Insider со ссылкой на отчет Center for Public Integrity. Детали этого плана не раскрываются. Однако, отмечается, что военные хакеры США получили все необходимые разрешения для проникновения в российские сети и проведения атаки.

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Чтобы спровоцировать такие агрессивные действия, Россия должна сделать что-то, что будет указывать на ее прямое вмешательство. Например, она должна попытаться подорвать регистрацию избирателей или подсчет голосов.

Другими словами, ей придется сделать что-то более агрессивное, чем «губительное влияние» на выборы через «попытки обманом изменить общественное мнение или решение людей на выборах». В отчете CPI также говорится, что США углубляют интеграцию кибернетических средств ведения войны с обычными военными стратегиями. А разведывательные управления все больше обращают внимание на агрессивные кибератаки против Америки.

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Сообщается также, что Россию уже подозревают в распространении праворадикальной пропаганды в Facebook с целью повлиять на выборы, которые пройдут 6 ноября.