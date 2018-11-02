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Космический аукцион: в США продают вещи Нила Армстронга - первого человека, ступившего на Луну (видео)

13:16, 02 ноября 2018
Мир
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Сыновья Нила Армстронга, первого человека, ступившего на Луну, выставили на торги некоторые исторические вещи.  Также желающие могут приобрести реликвии, связанные с Джоном Гленном, первым  астронавтом США, совершившим орбитальный космический полёт.

Так, форму космонавта, принадлежавшую Армстронгу, в которой он летал в космос, уже купили за 88 тысяч долларов. Среди исторических лотов - флаг, который Армстронг взял с собой на корабль "Apollo 11" во время путешествия на Луну полвека назад.

Как сообщал УНИАН, в международном аукционном доме Artcurial на Елисейских полях выставят на продажу часть лестницы Эйфелевой башни.

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Теги: #астронавт#Луна#аукцион