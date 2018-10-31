Генсек ООН выбрал кандидата на пост спецпосланника по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал Совбез организации о том, что собирается назначить специальным посланником по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена.

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В настоящее время он является послом Норвегии в Китае, до этого Педерсен представлял свою страну в ООН. Норвежец сменит на посту Стаффана де Мистуру, который объявил в этом месяце об уходе с должности в конце ноября. Гутерриш призвал международное сообщество и сирийское правительство оказать кандидатуре «всеобъемлющую поддержку», сообщает kommersant со ссылкой на AP.

О своем решении итальянский дипломат рассказал в тот момент, когда переговоры о формировании в Сирии конституционного комитета, которые он курировал, зашли в тупик.