Спецпредставитель ООН: Россия призвала Асада дать переговорам в Женеве шанс

Спецпредставитель организации Стаффан де Мистура 22 февраля перед продолжением переговоров между правительством и оппозицией Сирии при посредничестве ООН заявил, что Россия призвала сирийские власти не осуществлять авиаудары во время проведения переговоров, чтобы дать им шанс, передает DW.

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Спецпредставитель ООН сначала хочет отдельно встретиться с представителями каждой из сторон. Де Мистура отметил, что на переговорах в Женеве должны обсуждаться три темы: формирование переходного правительства, разработка новой конституции и проведение свободных и честных выборов.

Попытка сторон договориться при посредничестве ООН в апреле 2016 года была сорвана из-за эскалации насилия. Спецпредставитель ООН по Сирии не исключил, что подобная ситуация может повториться и на этот раз.