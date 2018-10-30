Military Times: Россия опозорилась, обвинив США в атаке на ее базу в Сирии

Москва фактически признала, что была не готова справиться с вражескими беспилотниками.

Департамент обороны США решительно отрицает причастность своих военных к тому, что Россия называет атакой против ее военной базы на территории Сирии.

Недавно заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что в начале года 13 американских беспилотников проникли на авиабазу «Хмеймим» близ Латакии. И что ими якобы руководил американский экипаж с борта разведывательного самолета P-8, который патрулировал акваторию Средиземного моря. При этом он подчеркнул, что вражеские аппараты перешли «в режим ручного управления» и «начали искать бреши для проникновения».

«Тогда их уничтожили», - сказал Фомин.

Американские чиновники, как пишет Military Times, отрицают эти обвинения.

«Любые предположения, что США и коалиционные силы сыграли какую-либо роль в атаке на российскую базу, на самом деле беспочвенны и абсолютно безответственны», - сказал пресс-секретарь Пентагона.

Бывший офицер морской пехоты США и эксперт по оборонной политике Королевского колледжа в Лондоне Роб Ли сказал, что российские обвинения очень сомнительны.

«Иногда трудно отличить российские официальные заявления от просто пустой риторики», - пояснил он.

Читайте такжеBloomberg: Путин прибегает к самохвальству из-за истощения конфликтом с Западом

«Легче просто во всем обвинить американцев, чем признать факт собственной неготовности к противодействию против несложных бытовых беспилотников, что было особенно унизительно на фоне всего хвастовства эффективностью своих систем противовоздушной обороны», - добавил Ли.

США действительно работают над разработкой военных «беспилотных роев». Но обвинения в том, что Америка якобы атаковала военную авиабазу с помощью этой технологии, рискуя эскалацией в отношениях с другой мощной армией, кажутся маловероятными.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники, которые якобы атаковали российскую базу в Латакии, казались примитивными. Но несмотря на это, по его словам, они содержали высокотехнологичные элементы, которые позволяют направлять удары других вооружений через спутники.

Читайте такжеПо объектам режима Асада в сирийской провинции Латакия осуществили ракетные удары

Роб Ли сомневается в правдивости этих слов. Если бы все это действительно было правдой, вряд ли Россия публично говорила бы о том, что на базу проникли американские аппараты, а она ничего не сделала в ответ. Он также напомнил, как военные США в феврале вступили в схватку с российскими наемниками из группы «Вагнер». Тогда десятки российских бойцов погибли. Но Москва очень быстро заявила, что наемники не имеют никакого отношения к ней, пытаясь избежать эскалации с Вашингтоном.