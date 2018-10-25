Кремль обвинил армию США в атаке на российскую военную базу в Сирии

В Москве утверждают, что более десятка американских беспилотников проникли в расположение российских войск «в боевом режиме».

Россия обвинила военных США в организации атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» на территории Сирии с помощью беспилотников. 13 американских машин были якобы под контролем экипажа на борту разведывательного самолета Poseidon-8, который вел патрулирование над Средиземным морем неподалеку от охваченной войной страны.

Об этом пишет Daily Star, напоминая, что авиабаза близ города Латакия стала главным центром для российских операций в Сирии.

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«13 беспилотников двигались в соответствии с режимом общего боевого развертывания. Ими руководила одна и та же команда военных. Все это время американский разведывательный самолет Poseidon-8 патрулировал Средиземное море уже восемь часов», - сказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

По его словам, беспилотники были уничтожены, когда они проникли на российскую базу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он был «встревожен» сообщениями о том, что атакой руководили военные США. Он не исключил, что этот эпизод президент Владимир Путин обсудит с Дональдом Трампом во время их встречи в Париже, которая пройдет 11 ноября.

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По словам Фомина, беспилотники перешли в «ручной режим управления», когда их атаку отбили с помощью «электронных средств противодействия» на российской базе. По его мнению, американцы умышленно устроили нападение.

«Ручное управление осуществляли не где-то в селе, а с Poseidon-8, на котором имеется современное оборудование. Там взяли контроль в свои руки», - убежден заместитель министра обороны РФ.

Атака на «Хмеймим», о которой заявили в России, состоялась якобы 6 января этого года. Но о ней объявили почему-то только сейчас.