Рэпер 50 Cent потроллил своего конкурента: выкупил 200 мест на концерт, чтобы тот выступал в полупустом зале
14:02, 29 октября 2018Мир
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После этого 50 Cent продолжил троллить Ja Rule в инстаграме постами с отредактированными фотографиями грядущего концерта.
REUTERS
Американский рэпер 50 Cent потроллил артиста Ja Rule, с которым уже много лет находится в конфликте.
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Музыкант выкупил 200 билетов на концерт своего конкурента, чтобы места в переднем ряду оставались пустыми во время его выступления.
После этого 50 Cent продолжил троллить Ja Rule в инстаграме постами с отредактированными фотографиями грядущего концерта.
На одной из них рэпер в одиночестве сидит в переднем ряду. В подписи к своей публикации 50 Cent ехидно нахваливает выступление Ja Rule и просит его провести еще один концерт.
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