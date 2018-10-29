Рэпер 50 Cent потроллил своего конкурента: выкупил 200 мест на концерт, чтобы тот выступал в полупустом зале

После этого 50 Cent продолжил троллить Ja Rule в инстаграме постами с отредактированными фотографиями грядущего концерта.

Американский рэпер 50 Cent потроллил артиста Ja Rule, с которым уже много лет находится в конфликте.

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Музыкант выкупил 200 билетов на концерт своего конкурента, чтобы места в переднем ряду оставались пустыми во время его выступления.

После этого 50 Cent продолжил троллить Ja Rule в инстаграме постами с отредактированными фотографиями грядущего концерта.

На одной из них рэпер в одиночестве сидит в переднем ряду. В подписи к своей публикации 50 Cent ехидно нахваливает выступление Ja Rule и просит его провести еще один концерт.