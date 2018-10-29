Парадом из сказочных животных и скелетов отпраздновали День мертвых в Мексике (видео)

Желающие увидеть это праздничное действо даже вылезли на деревья.

В Центральной Америке празднуют День умерших.

Как говорится в сюжете ТСН, столицей Мексики - Мехико - прогулялись костюмированные акробаты на ходулях. Вдоль 5-километрового маршрута людей развлекали сотни актеров и танцоров.

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Желающие увидеть это праздничное действо даже вылезли на деревья.

День мертвых, который празднуют в Центральной Америке, аналогичный Дню всех святых у католиков. В этом году в Мексике его решили посвятить погибшим мигрантам.