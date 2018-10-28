В аэропорту Брюсселя из-за забастовки отменили 150 рейсов

Бастующие требуют улучшения условий труда и увеличения финансовых компенсаций, также они не довольны тем, что у них нет точного графика перерывов на обед.

Из-за забастовки грузчиков компании-оператора багажа Aviapartner в аэропорту Брюсселя в воскресенье отменили четверть рейсов.

Об этом сообщает RTBF.

Читайте такжеRyanair начал выполнять перелеты из «Борисполя» в шесть европейских городов

Всего, начиная с четверга, когда продолжается забастовка работников Aviapartner в аэропорту Брюсселя отменили 530 рейсов. При этом многие пассажиры были вынуждены провести ночь в аэропорту.

В воскресенье из-за забастовки были отменены 150 из 550 рейсов.

Забастовка сотрудников компании, которая отвечает за погрузку и выгрузку багажа, зацепил рейсы авиакомпаний Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA — All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, EasyJet, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Iberia, KLM, Ryanair, SAS, TUI fly, Tunisair, Turkish Airlines и других.

Бастующие требуют улучшения условий труда и увеличения финансовых компенсаций, также они не довольны тем, что у них нет точного графика перерывов на обед.