Турция требует экстрадиции подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги

После гибели в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, в Саудовской Аравии были задержаны 18 подозреваемых. Турция считает, что суд над этими людьми должен пройти на ее территории.

Прокуратура Стамбула в рамках расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги направит запрос об экстрадиции 18 подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии.

Соответствующие документы уже подготовлены, сообщило Анатолийское информационное агентство в пятницу, 26 октября, пишет DW.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что виновные в убийстве Хашогги должны предстать перед судом в Стамбуле. В пятницу Эрдоган сообщил, что 28 октября в Турцию прибудет "высокопоставленный саудовский прокурор", который встретится с турецким коллегой, расследующим убийство Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

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Турецкий президент вновь подчеркнул, что убийство Хашогги - отнюдь не "банальное дело", и призвал Саудовскую Аравию установить, кто отдел приказ убить журналиста.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для женитьбы.